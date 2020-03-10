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10.03.2020

Bylock’ta “love” grubundan eş siparişi! FETÖ'nün izdivaç grubu deşifre oldu |Video

FETÖ'cülerin Bylock yazışmalarına ilişkin ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ’nün itirafçı olan izdivaç görevlisi Serkan K.’nin ByLock’ta LOVE grubu kurduğu ve aralarında eski hâkim ve savcıların da bulunduğu üyelerinin ‘eş siparişi’ verdiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün Gaziantep ve Malatya'da 2014 yılı sonrası yargı mahrem imamı ve izdivaç görevlisi olarak görev yapan FETÖ mensubu eski öğretmen Serkan K., hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, şüpheli hakkında örgüt yöneticiliği suçundan 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Kabul edilen iddianamede, şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu, öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içerisinde yer aldığı, "Gaziantep bölgesine bağlı Malatya alt bölgesinin müdür yardımcısı olarak da görev yaptığı, o dönemde örgüt mensubu hâkim/savcılardan sorumlu olduğu, örgüt içerisinde mahrem imam ve izdivaç görevlisi olarak görev yaptığı" iddia edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Halil I. isimli kişi de, "Ankara'ya izdivaç toplantılarına geldiğim sırada, Malatya'dan katılan benim gibi hâkim-savcılardan sorumlu Süheyl kod adlı, ismini sonradan öğrendiğim Serkan adındaki şahıstır" dedi.

GRUBUN ADINI 'LOVE' KOYMUŞLAR

Hürriyet'in haberine göre iddianamede şüphelinin ByLock yazışmalarına da yer verildi. Serkan K.'nın "LOVE" isimli grubun kurucusu olduğu, grup katılımcıları arasında eski hakim ve savcıların da bulunduğu belirtildi. Serkan K.'nin ByLock mesajlarında. "Akif bey çok seçici bir arkadaş. Ten rengi beyaz olacak, boyu 165'ten yukarı, memleketi Zonguldak civarı olacak, güzel olacak gibi..." şeklinde yazışmalar tespit edildi. "LOVE" isimli grup, "İzdivaçtan sorumlu olan FETÖ/PDY mensubu üyelerin bulunduğu gruptur" diyen Serkan K., ifadesinde özetle şunları anlattı:

AYDA BİR İZDİVAÇ TOPLANTILARI YAPILIYORMUŞ

"Malatya'da bulunan FETÖ/PDY mensubu bekar hakim ve savcılar sorumlu öğretmenleri tarafından tespit ediliyordu. Evlenip evlenmek istemediği, nasıl bir eş aradığı tespit edilip, bu tespitler bana Burak kod adlı Kenan T. isimli şahıs tarafından getiriliyordu. Ben bu bilgileri bilgisayar ortamında kayıt edip, şahsın resmiyle birlikte FETÖ/PDY örgütünün Türkiye izdivaç sorumlusu olan Ankara'da bulunan Ertuğrul kod adlı şahsa kullandığımız programlar üzerinden gönderiyordum. Her bölgeden toplanılan bilgiler Ertuğrul kod isimli şahısta toplanıyordu, ayda bir izdivaç toplantılarında birbirine uyan adaylar belirleniyordu. Toplantıda eşleştirilen adaylardan önce erkek olana durum anlatılıyordu, erkek olabilir derse, konu eşleştiği bayana bildiriliyordu. Bayan da evet derse, yüz yüze görüşme sağlanıp evlilik sürecinin takibi yapılıyordu.

Bu şekilde izdivaç yapılmasının nedeni örgüte bağımlılığı arttırmak, örgüt üyesini kaybetmemektir. FETÖ/PDY örgütü içerisinde mahrem imam ve izdivaç görevlisi olarak görev yaptığım sürede Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te örgütün toplantılarına katıldım."

Son dakika: FETÖcülerin izdivaç grubu deşifre oldu! SON DAKİKA: FETÖ'CÜLERİN İZDİVAÇ GRUBU DEŞİFRE OLDU!

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