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29.02.2020

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "Ben seni niye arayım dünya bizi arıyor" |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'yi kendilerince yola getirdiğini düşünen güçler karşımıza yeni dayatma, taleplerle mi çıkacak? İnanın tüm bunlar olurken, dün gün boyu sürekli liderle görüşmelerimiz oldu, ana muhalefetin başı (Kemal Kılıçdaroğlu) hariç! O arama lütfunda ​bulunmadı. Neymiş? Ben onu arayacakmışım. Ben seni niye arayayım ya! Dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın biz de sana bütün detaylarıyla bilgi veririz." dedi.

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