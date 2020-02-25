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25.02.2020

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 12.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Başkan Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 12.10'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.



ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Bakü'ye gitti.



ALİYEV'DEN RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Başkan Erdoğan, daha sonra Zagulba Sarayı'nda İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

MİLLİ MARŞLAR OKUNDU

Karşılamada Erdoğan askeri kıtayı selamladı ve daha sonra iki ülkenin milli marşları okundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek.

Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmelerinin ardından, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek.

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