Bakan Pakdemirli deprem bölgesini havadan inceledi |Video

İran'da meydana gelen 5,9'luk deprem Van'ı vurdu. Başkale ilçesine bağlı iki köyde 9 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekibi deprem bölgesini havadan görüntüledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Köylerdeki deprem yaraları kısa sürede sarılacak" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte deprem bölgesini havadan görüntüledi.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9'luk deprem Van'ı vurdu. Başkale ilçesine bağlı iki köyde 9 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekibi deprem bölgesini havadan görüntüledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Köylerdeki deprem yaraları kısa sürede sarılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarının satır başları;

*Köylerdeki deprem yaraları kısa sürede sarılacak.

*Çiftçinin zararını karşılayacağız.

*Yardım ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatı başladı.

*Mağduriyetleri gidereceğiz.

*Bölgede depremden zarar gören çiftçilerin borçlarının da ertelenmesini sağlayacağız