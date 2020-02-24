24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.02.2020

Bakan Pakdemirli deprem bölgesini havadan inceledi |Video

İran'da meydana gelen 5,9'luk deprem Van'ı vurdu. Başkale ilçesine bağlı iki köyde 9 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekibi deprem bölgesini havadan görüntüledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Köylerdeki deprem yaraları kısa sürede sarılacak" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte deprem bölgesini havadan görüntüledi.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9'luk deprem Van'ı vurdu. Başkale ilçesine bağlı iki köyde 9 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekibi deprem bölgesini havadan görüntüledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Köylerdeki deprem yaraları kısa sürede sarılacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarının satır başları;

*Köylerdeki deprem yaraları kısa sürede sarılacak.

*Çiftçinin zararını karşılayacağız.

*Yardım ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatı başladı.

*Mağduriyetleri gidereceğiz.

*Bölgede depremden zarar gören çiftçilerin borçlarının da ertelenmesini sağlayacağız

A Haber Vandaki deprem bölgesinde... Tespit edildi! Çalışma başlatıldı |Video A HABER VAN'DAKİ DEPREM BÖLGESİNDE... TESPİT EDİLDİ! ÇALIŞMA BAŞLATILDI |VİDEO
Bakan Soyludan deprem bölgesi Vanda flaş açıklamalar |Video BAKAN SOYLU'DAN DEPREM BÖLGESİ VAN'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR |VİDEO
Son dakika: Van Başkalede eğitime 15 gün ara! SON DAKİKA: VAN BAŞKALE'DE EĞİTİME 15 GÜN ARA!
Bakan Kurumdan önemli açıklamalar |Video BAKAN KURUM'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Pakdemirli deprem bölgesini havadan inceledi
Bakan Pakdemirli deprem bölgesini havadan inceledi
Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme
Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme
Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı
Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı
Doğu Anadolu’da yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi?
Doğu Anadolu’da yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi?
PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu
PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist teslim oldu
Esad rejimi İdlib'i böyle vurdu
Esad rejimi İdlib'i böyle vurdu
İşte kirli ittifakın fotoğrafı!
İşte kirli ittifakın fotoğrafı!
Evlat nöbetinde 9. buluşma!
Evlat nöbetinde 9. buluşma!
İran sınır kapılarında son durum ne?
İran sınır kapılarında son durum ne?
Koronavirüs nedeniyle dört sınır kapısı kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle dört sınır kapısı kapatıldı
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi!
Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi!
Manisa'da korkutan deprem!
Manisa'da korkutan deprem!
Daha Fazla Video Göster