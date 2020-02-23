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23.02.2020

A Haber Van'daki deprem bölgesinde... Tespit edildi! Çalışma başlatıldı |Video

Türkiye - İran sınırında yaşanan 5,9 büyülüğündeki şiddetli deprem Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi. A Haber muhabiri Ahmet Çalık, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesinin Özpınar köyündeki son durumu aktardı. Bir baba ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiği köyde enkaz altında başka kimsenin kalmadığını aktardan Çalık, bölgede çalışmalarını sürdüren itfaiye ve UMKE ekiplerinin deprem sonrası yıkılan bir ahır içerisinde bulunan canlı hayvanları tespit ettiği ve kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

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