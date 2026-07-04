Dini değerlere hakareti kimler normalleştiriyor?

A Haber ekranlarında 3 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, “Kur’an-ı Kerim’le alay etmek ifade özgürlüğü mü? Muhalefet dine hakarette mi birleşti? Dini değerlere hakareti kimler normalleştiriyor? Toplum mühendisliğinin şifresi: BlackCore, Türkiye’de BlackCore projesi mi devrede? Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne? NATO hangi ülkeleri düşman ilan edecek? Küresel güvenlik mimarisi tamamen değişecek mi? Çin-NATO savaşırsa ne olur?” sorularına yanıt arandı.