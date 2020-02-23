Bakan Soylu'dan deprem bölgesi Van'da flaş açıklamalar |Video

Son dakika haberi... Türkiye - İran sınırında yaşanan şiddetli deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye intikal etti. Bakan Soylu, deprem bölgesindeki ilk incelemelerin ardında canlı yayında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "9 can kaybı var, 37 de yaralımız mevcut "dedi. Öte yandan Soylu, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımız yok " bilgisini paylaştı.