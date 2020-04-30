Son dakika haberi... A Haber Cerrahpaşa koronavirüs merkezinde |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve tedavileri sonrası hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor. A Haber, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları ve öncesi sonrasıyla yoğun bakım sürecini görüntüledi. Tedavi sürecinde neler yapılıyor? Hangi önlemler alınıyor? Tüm detaylar özel haberimizde...