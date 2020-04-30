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Son dakika haberi... A Haber Cerrahpaşa koronavirüs merkezinde |Video

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30.04.2020
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve tedavileri sonrası hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor. A Haber, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları ve öncesi sonrasıyla yoğun bakım sürecini görüntüledi. Tedavi sürecinde neler yapılıyor? Hangi önlemler alınıyor? Tüm detaylar özel haberimizde...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay canlı yayında açıkladı: Son 10-12 gündür... |Video CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMİ DOÇ. DR. ZEKAYİ KUTLUBAY CANLI YAYINDA AÇIKLADI: SON 10-12 GÜNDÜR... |VİDEO
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönenden A Haberde önemli koronavirüs açıklaması | Video CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SAİT GÖNEN'DEN A HABER'DE ÖNEMLİ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI | VİDEO
Cerrahpaşa Tıp Fakültesideki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'DEKİ CORONA VİRÜS MÜCADELESİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

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