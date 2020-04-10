10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastalar ilk kez özel izinle muhabirler tarafından odalarında görüntülendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşerek alkışlar eşliğinde hastaneden ayrılan hastalar duygulu anlar yaşıyor. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 18:03
  • 1
  • 18
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.

  • 2
  • 18
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

  • 3
  • 18
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi

Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.

  • 4
  • 18
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi

Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.

  • 5
  • 18
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi