Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'deki corona virüs mücadelesi ilk kez görüntülendi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastalar ilk kez özel izinle muhabirler tarafından odalarında görüntülendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşerek alkışlar eşliğinde hastaneden ayrılan hastalar duygulu anlar yaşıyor. İşte o kareler...