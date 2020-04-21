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21.04.2020

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den A Haber'de önemli koronavirüs açıklaması | Video

Korona virüsle savaşın ön cephesinde yer alan Cerrahpaşa’da neler yaşanıyor? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında A Haber canlı yayını katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Gönen, çokça merak edilen corona virüs (Covid-19) hastasına yoğun bakımda nasıl müdahale ediliyor? Yoğun bakımda hastalara nasıl bir tedavi uygulanıyor? sorularını yanıtladı. “Korona virüs sağınında en iyiyi yapmak için çalışıyoruz, çok hızlı organize olduk” diyen Sait Gönen, Cerrahpaşa'nın büyük bir çınar olduğunu daha önceki salgınlarda da öncülük yaptığını belirtti.

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