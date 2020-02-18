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18.02.2020

2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu |Video

Adana polisi 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ'nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon yaptı Adana polisi 2009 yılında yapılan komiserlik sınavına FETÖ'nün hile karıştırarak kendi adamlarını komiser yaptığı gerekçesiyle 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2009 yılında yapılan komiserlik sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) sınava hile karıştırarak kendi militanlarını komiser yaptığını belirledi. Bunun üzerine 11 ilde 27 zanlıyı gözaltına almak için polis harekete geçti. O dönem komiser olan çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıpa getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorgulanacak.

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