Son dakika: Güneydoğu'da mavi sevinci! Başarının sırrını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş A Haber'de anlattı

Kovid-19'da en az vaka sayısı Güneydoğu'da. Peki Güneydoğu'da vaka sayıları neden az? Nasıl başardılar? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Kovid-19’la mücadeleyi A Haber canlı yayınında anlattı.

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