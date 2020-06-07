Son dakika: Güney Kıbrıs’tan bayrak provokasyonu! Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar |Video

Son dakika haberi; Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provakasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. Başbakan Tatar, Rum yönetimine çağrıda bulunarak, derhal artan İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymalarını istedi. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.