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Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten sonra HIV salgını |Video

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Giriş: 14.06.2020 13:02
Güncelleme:14.06.2020 13:05
Son dakika haberi; Koronavirüs ile mücadele eden Güney Kıbrıs’ta şimdi de HIV (AIDS) korkusu sardı. Ülkede HIV pozitif kişi sayısının korkutan seviyelere çıktığı açıklandı. Bölgede yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Hakan Yıldırım Lefkoşa'dan akardı.

Güney Kıbrıs'ta dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının ardından HIV (AİDS) vakalarında rekor artış yaşandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi AIDS Destek Hareketi basın sorumlusu Hristos Krasidis, 1986'dan 2018'e kadar 1226 HIV pozitif vaka saptandığını ve bu kişilerin takip altında bulunduğunu belirtti. Özellikle 2018'de 78 pozitif vaka saptandığını, pozitif vaka sayısının 2017'de 85, 2016 ve 2015'te 80 olduğunu ifade eden Krasidis "2019 verilerinde de artış olduğunu biliyoruz ve bu artışın 2018'den çok daha yüksek olması bekleniyor" diye konuştu.

Bölgede yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Hakan Yıldırım Lefkoşa'dan akardı.

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