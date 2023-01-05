05 Ocak 2023, Perşembe
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Son dakika: Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Seçim tarihi mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleriyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz" dedi. Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.