05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Seçim tarihi mesajı

Son dakika: Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Seçim tarihi mesajı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 15:12
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleriyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz" dedi. Erdoğan, "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan seçim tarihi mesajı
Başkan Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı
Miçotakis’e istifa çağrısı!
Miçotakis'e istifa çağrısı!
Seçim tarihi öne çekilebilir
"Seçim tarihi öne çekilebilir"
Yanardağ’dan savunma sanayi hazımsızlığı!
Yanardağ'dan savunma sanayi hazımsızlığı!
HDP’nin hazine yardımına geçici bloke
HDP’nin hazine yardımına geçici bloke
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Engelsiz acil servis hizmeti başladı!
Engelsiz acil servis hizmeti başladı!
Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası
Erdoğan - Putin görüşmesinin perde arkası
Hac kayıtları başladı!
Hac kayıtları başladı!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Dokunulmazlık dosyaları komisyonda
Dokunulmazlık dosyaları komisyonda
Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon
Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon
Daha Fazla Video Göster