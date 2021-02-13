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Son dakika: Gara PKK'ya mezar oluyor! İki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.