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Son dakika: Gara PKK'ya mezar oluyor! İki terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 13.02.2021 10:25
Güncelleme:13.02.2021 10:25
Son dakika haberi...Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.

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