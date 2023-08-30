SON DAKİKA! Gabon'da darbe girişimi! 'Seçimler iptal edildi kurumlar kapatıldı'

Son dakika haberine göre Gabon'da ulusal radyoyu ele geçiren bir grup, askeri darbe girişiminde bulunduklarını bildirdi. Askerler, seçimlerin iptal edildiğini ve kurumların kapatıldığını açıkladı.

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