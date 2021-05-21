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Son dakika: Filistin için dünyaya insanlık çağrısı! Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık A Haber’de anlattı

A Haber
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Giriş: 21.05.2021 10:39
Güncelleme:21.05.2021 11:06
Son dakika haberi... Türk Kızılayı, Filistinlilerin yanında yer almaya devam ediyor. Yardım ekipleri hem Gazze'de hem de Kudüs'te Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay bölgeye ilaç, tıbbi malzeme, gıda, hasta nakil ambulansı içeren yardımları ulaştırıyor. Ve bölgede tek yardım kuruluşu özelliği taşıyor. Bu önemli misyonun başında da Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık var. Kınık, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
Filistin için dünyaya insanlık çağrısı FİLİSTİN İÇİN DÜNYAYA İNSANLIK ÇAĞRISI
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