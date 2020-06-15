Son dakika: FETÖ’nün kaçaklarına İstanbul’un 18 ilçesinde operasyon | Video

Son dakika... Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup oldukları gerekçesiyle yakalanamayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul’un 18 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin 81 ilinde Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında aktif yapılanma içerisinde yer aldıkları tespit edilen firari şüphelilerin İstanbul'da farklı ilçelerinde bulunan ve FETÖ yapılanması içerisinde hücre evi olarak adlandırılan gizli evlerde saklandıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında; 13 Haziran günü Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kâğıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 34 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin saklandıkları ve faaliyette bulundukları hücre evlerinde yapılan aramalarda; 15 adet diz üstü bilgisayar, 23 adet hard disk, 31 adet flash bellek, 40 adet sd kart ve hafıza kartı, 8 adet tablet, 25 adet cep telefonu ve bu telefonlara takılı sim kartlar, 44 bin Türk Lirası, bin Euro, 8 bin Amerikan Doları ve çok sayıda sahte nüfus cüzdanları ile ziynet eşyası, FETÖ/PDY elebaşına ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlar ele geçirildi.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)