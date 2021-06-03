- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a suikast timine ceza yağdı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari tutuklu 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargınladığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanıkların tamamına, 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.