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Son dakika: FETÖ'cüleri masum göstermek isteyenlere uyarı |Video

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Giriş: 29.06.2020 13:46
Fetullahçı Terör Örgütü’nün en kozmik davalarına bakan Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin üyesi İsa Çelik sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ’cüleri masum göstermek isteyenleri açıkça ikaz edip FETÖ tehlikesine bir kez daha dikkat çekti.

FETÖ yapılanmasını deşifre eden itirafçı mahrem imamlardan B.K, coğrafya öğretmenliğinden "sözleşmeli subayların imamlığı"na nasıl geldiğinin detaylarını güvenlik güçlerine açıklamıştı. Önemli açıklamalar yapan B.K'nın ifadeleri Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi İsa Çelik'in de dikkatini çekti.

İsa Çelik, Coğrafya öğretmeni olarak bilinen B.K'nın FETÖ'nün askeri mahrem imamlarından birisi olduğunu belirterek örgütü masum göstermek isteyenlere gönderme yaptı.

Çelik, "Çaycı, çorbacı, öğretmen, gariban er söylemi ile FETÖ sözcülüğü ve savunuculuğu yapanlara; O coğrafya öğretmeni olmasının yanı sıra FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamı..."dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanlarının kozmik davalarının görüldüğü ilk derece mahkemesi Yargıtay 5. Ceza Dairesi... Daire, 80 azılı FETÖ'nün görev suçu kapsamında ilk derece mahkemesi olarak yargılamalarını yapıyor.

Dairede; Zekerya Öz, Aziz Takçı, Özcan Şişman, İlhan Karagöz, Muharrem Köse, Hikmet Usta, Mustafa Bilgili, Metin Özçelik ve Osman Şanal'ın da bulunduğu FETÖ'cü militanlar dairede dosyası bulunan isimler arasında.

Kozmik dairenin üyesi FETÖ sözcülüğü yapanları uyardı KOZMİK DAİRENİN ÜYESİ FETÖ SÖZCÜLÜĞÜ YAPANLARI UYARDI

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