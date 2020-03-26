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26.03.2020

Son dakika: Fahrettin Koca son verileri paylaştı! Türkiye'deki vaka sayısı 3.629'a yükseldi | 26 Mart 2020 Perşembe

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs (corona virus) ile ilgili 26 Mart 2020 Perşembe gününe ait verileri paylaştı. Türkiye'deki vaka sayısı 1.196 kişi artarak 3.629'a yükselirken, 16 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısı ise 75'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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