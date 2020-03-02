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02.03.2020

Esad yanlısı kanal Serakib’de canlı yayındayken Türk askeri böyle vurdu

Katil Esad rejiminin İdlib’de düzenlediği kalleş hava saldırısında 34 kahraman askerimiz şehit düşmüştü.  Hain saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, bilinen Esad hedeflerini ateş altına aldı ve yerle yeksan etti. İdlib’in stratejik noktalarında olan ve ılımlı muhalifler tarafından rejim güçlerinden alınan Serakib’de Esad yanlısı kanal canlı yayın yayındayken Türk topçuları rejim milislerinin olduğu binayı vurdu. O anlar kameralara böyle yansıdı...

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