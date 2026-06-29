Siyonist bakan Chikli'den itiraf: İsrail er geç Suriye ile savaşacak

Terör devleti İsrail, Lübnan'ın ardından yeniden Suriye'nin bazı bölgelerine konuşlanırken, 2 noktayı daha işgal etmesi bölgedeki gerilimi tırmandırdı. Öte yandan İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, yaptığı açıklamada İsrail-Suriye savaşı çıkacağını açıkça belirtmesi olası çatışma durumunu yeniden gündeme getirdi. A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanları Dr. Necmettin Mutlu, Dr. Anar Ali ve Dr. Furkan Kaya bölgedeki son durumu ve işgalin genişleme ihtimalini değerlendirdi.