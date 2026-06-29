Akaryakıt krizi Rusya'yı vurdu: İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan Rusya'da akaryakıt krizi büyüyor. Başkent Moskova dahil birçok kentte akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yakıt sıkıntısı yaşandığını kamuoyu önünde kabul etti. Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının üretimi olumsuz etkilediği değerlendirilirken, hükümetin dizel ihracatını tamamen yasaklamayı gündemine aldığı belirtiliyor.