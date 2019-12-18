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18.12.2019

Son dakika: Erdoğan'a Malezya'da sevgi seli "Seninleyiz Reis"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ulaştı. Başkan Erdoğan, havalimanından kalacağı otele geçti. Erdoğan'ı otelin önünde ellerinde Türk bayrakları olan bir grup vatandaş karşıladı. "Seninleyiz Reis" diye  tezahüratı yapan vatandaşların yanına giden Başkan Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

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