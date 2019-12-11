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11.12.2019

Son dakika... Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme |Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

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