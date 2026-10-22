Algı operasyonlarının ve iftiraların ardındaki isim: CHP'li Faik Öztrak kimdir?

CHP'de değişmeyen tek koltuk sahibi olan, her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini, istikrarını ve milli projelerini hedef alan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, son olarak fon soruşturması üzerinden Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan kirli bir algı operasyonuyla yeniden sahneye çıktı. 2001 krizinin mimarlarından olan, otel odalarında IMF yetkilileriyle gizli pazarlıklara oturan ve üç kuşaktır devlet kadrolarında yer alan Öztrak ailesinin geçmişi, A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.