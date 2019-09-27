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27.09.2019

Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! Saros Körfezi sallandı |Video

Son dakika haberi: İstanbul'daki peş peşe depremlerin ardından bir deprem de Ege Denizi'nde meydana geldi. Saros Körfezi'ndeki depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak açıklandı.

Son dakika: Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi'nde deprem meydana geldi.

AFAD 16:35'te meydana gelen depremin büyüklüğünü, 3,9 olarak açıkladı.

DEPREM ÇANAKKALE'DEN HİSSEDİLDİ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 16.35'te, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 14,87 kilometre açığındaki depremin 7,12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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