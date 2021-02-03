Son dakika: Edirne'de TIR'ın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi... Kapıkule Sınır Kapısında bir TIR'da 230 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

Son dakika haberi... Kapıkule Sınır Kapısında bir TIR'da 230 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı. A Haber muhabiri Filiz Uçan ele geçirilen uyuşturucunun 30 milyon değerinde olduğunu belirtti.

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B'nin kullandığı TIR Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler "Belga ve Lili"'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada TIR dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.

Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi.

TIR şoförü E.B. gözaltına alındı.