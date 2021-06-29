Son dakika: Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberi... Mültecilere yönelik insanlık dışı davranışlarıyla dünyadan büyük tepkiler alan Yunanistan'dan bir skandal daha. Milli Savunma Bakanlığı "Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ediyor. Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı." ifadelerini kullandı.

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