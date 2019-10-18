Son dakika: Dünya Türkiye - ABD anlaşmasını konuşuyor

Dünya, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı konuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelen iki heyet, 13 maddelik anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın dikkat çeken maddesi ise, “Güvenli bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak, Terör örgütü YPG/PKK çekilecek ve örgütün elindeki ağır silahlar toplanacak.” Dünya basını da tarihi anlaşmaya geniş yer ayırdı. Amerikan New York Times gazetesi haberi, “Türkiye’nin Trump üzerinde zaferi, Erdoğan istediğini aldı” başlığıyla gördü. Washington Post gazetesi “Ateşkes Türkiye’nin Güvenli Bölgeyi korumasını sağlıyor” başlığını attı ve haberde Ankara’nın istediğini elde ettiği vurgusu yapıldı. The Wall Street Journal gazetesi ise “Başkan Erdoğan ile Mike Pence’in fotoğrafına yer verdi. Los Angeles Times ise Başkan Erdoğan için övgü dolu sözlere yer verdi. Avrupa basınının gündeminde de Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma vardı. Erdoğan’ın istediğini aldığı yorumları yapıldı.