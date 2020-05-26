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Son dakika: Diyabarkır'da bayramı kana bulayacaklardı! 4 kişi tutuklandı |Video
Son dakika haberi... Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.
Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.