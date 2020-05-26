26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Diyabarkır'da bayramı kana bulayacaklardı! 4 kişi tutuklandı |Video

Son dakika: Diyabarkır'da bayramı kana bulayacaklardı! 4 kişi tutuklandı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2020 14:16
Güncelleme:26.05.2020 14:16
Son dakika haberi... Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında aktardı.

Diyarbakır'da mezarlıkta bulunan patlayıcılarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bayramı kana bulayacaklardı! Tutuklandılar
Bayramı kana bulayacaklardı! Tutuklandılar
Muhalefette güç savaşı! Görüntüler neden servis edildi?
Muhalefette güç savaşı! Görüntüler neden servis edildi?
Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak?
Bayram sonrası yeni normal nasıl olacak?
Taha'dan sevindiren haber
Taha'dan sevindiren haber
Bakan Selçuk telafi eğitimi için tarihi açıkladı
Bakan Selçuk telafi eğitimi için tarihi açıkladı
Babanın oğluna seslenişi yürek dağladı
Babanın oğluna seslenişi yürek dağladı
Sancaktepe’deki pandemi hastanesinde sona gelindi
Sancaktepe’deki pandemi hastanesinde sona gelindi
Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi öldürüldü
Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi öldürüldü
Türkiye'den Afrika'ya yardım eli
Türkiye'den Afrika'ya yardım eli
Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı
Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı
CHP'li Avcılar Belediyesi insanların hayatını hiçe saydı!
CHP'li Avcılar Belediyesi insanların hayatını hiçe saydı!
O bomba düzeneği Türkiye'de ilk kez görüldü
O bomba düzeneği Türkiye'de ilk kez görüldü
Daha Fazla Video Göster