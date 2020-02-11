Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türkiye son zamanlarda afetlerle ve vehim kazalarla kıyasıya boğuşmaktadır. Felaketler 2020 yılında adeta otomatiğe bağlayarak ülkemize tesiri altına almıştır..." dedi. Devlet Bahçeli, İdlib'de Türk askerine yönelik olarak yapılan alçak saldırıyla ilgili "Yüreğimizdeki yangın katil Esad gidene kadar sönmeyecek. Türkiye Şam'a girmenin planlarını şimdiden yapmalı. Yansın Suriye, kahrolsun Esad." ifadelerini kullandı.