11 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.02.2020

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Türkiye son zamanlarda afetlerle ve vehim kazalarla kıyasıya boğuşmaktadır. Felaketler 2020 yılında adeta otomatiğe bağlayarak ülkemize tesiri altına almıştır..." dedi. Devlet Bahçeli, İdlib'de Türk askerine yönelik olarak yapılan alçak saldırıyla ilgili "Yüreğimizdeki yangın katil Esad gidene kadar sönmeyecek. Türkiye Şam'a girmenin planlarını şimdiden yapmalı. Yansın Suriye, kahrolsun Esad." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bahçeli: Türkiye, Şam'a girmenin planlarını yapmalı
Bahçeli: Türkiye, Şam'a girmenin planlarını yapmalı
Bakan açıkladı: Operasyonda rekora imza atıldı
Bakan açıkladı: Operasyonda rekora imza atıldı
Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri: Esed'in doğduğu köy bile...
Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri: Esed'in doğduğu köy bile...
Hükümet duyurdu! Zori Operasyonu başladı
Hükümet duyurdu! "Zori Operasyonu" başladı
İstanbul'da torbacılara operasyon! 44 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da "torbacılara" operasyon! 44 kişi gözaltına alındı
Korkunç rakam açıklandı!
Korkunç rakam açıklandı!
İdlib'e füze rampaları sevk edildi
İdlib'e füze rampaları sevk edildi
Esad rejiminin İdlib saldırısına Türkiye'den sert cevap
Esad rejiminin İdlib saldırısına Türkiye'den sert cevap
Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama
Türkiye'den İdlib saldırısına yönelik flaş açıklama
İmamoğlu'ndan AK Partili Meclis Üyesi'ne skandal sözler
İmamoğlu'ndan AK Partili Meclis Üyesi'ne skandal sözler
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür!
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Meclis Üyesi'ne küfür!
AK Parti MKYK Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
AK Parti MKYK Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster