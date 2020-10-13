Son dakika haberi... Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Peki bölgede son durum ne? Cephe hattında neler yaşanıyor? Dağlık Karabağ seçilmiş temsilcisi Tural Ganjali A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ganjali, "Düşmana karşı son nefesimize kadar savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Peki bölgede son durum ne? Cephe hattında neler yaşanıyor? Dağlık Karabağ seçilmiş temsilcisi Tural Ganjali A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Ganjali, "Ermenistan silahlı kuvvetleri roket ve füzelerle bizim insanlarımızı şehirlerimizi kentlerimizi yüzlerce roket ve füzelerle vurmaya devam ediyorlar. Bu savaş 30 yıldır devam ediyor. Azerbaycan ordusu öz topraklarımızı düşmanlardan işgalci kuvvetlerden azad etmeye devam ediyor. Bizim yalnız bir meselemiz var öz topraklarımıza geri dönmek. Düşmana karşı son nefesimize kadar savaşıyoruz." şeklinde konuştu.

30 YILLIK KARABAĞ ÖZLEMİ

Bölgedeki son gelişmeler hakkında açıklamalar yapan Ganjali, "80 bin kişi 30 yıldır topraklarına kavuşmayı bekliyor" dedi.