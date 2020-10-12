Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes imzalansa da Ermenistan'ın bölgede saldırıları halen sürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'ın Berde bölgesinde iki ülke arasındaki gerilime ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Ulak, Ermenistan'ın yaptığı saldırılar sonrasında Azerbaycan'ı Ermeni topraklarına çekerek, Rusya'yı sürecin içine dahil etme arzusunda olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun Ağdere'yi artık tamamen kontrol altına aldığını söyleyen Kerim Ulak, gün içerisinde 250 Ermeni askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Ulak ayrıca Azerbaycan ordusunun Ermenistan tarafından atılan füzelerin yüzde 80'ini havada vurduğunu da sözlerine ekledi. Ermeni ordusunun ateşkesi defalarca deldiğini söyleyen Kerim Ulak, Azerbaycan'ın gerekli dersi ve cevabı bizzat sahada verdiğini ifade etti.