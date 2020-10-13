Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan ateşkesi ihlal etmekle kalmayıp tüm dünyanın gözü önünde sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında Azerbaycan - Ermenistan cephe hattından son gelişmeleri aktarırken bomba sesleri duyuldu ve Terter'den dumanlar yükseldi.
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Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan Terter, Ağdam ve Garanboy'a saldırı düzenleyip sivilleri hedef alıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktardı.
Azerbaycan televizyonunda çalışan basın mensubu A Haber'e açıklamalarda bulundu.
BÜTÜN DÜNYA BUNU BİLMELİ
Bölgedeki gelişmeleri takip eden Azerbaycanlı basın mensubu Kamil, "Bütün dünya artık bunu bilmeli. Ermenistan öz barbarlığını vahşiliğini faşistliğini burada gösteriyor" ifadelerini kullandı.
O anlarda canlı yayında bombardıman sesleri duyuldu.
İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Terter'e grad füzesiyle saldırdı.
Ermenistan'ın füzelerle vurduğu Terter'den dumanlar yükseldi.