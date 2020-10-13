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Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

Son dakika haberi... İşgalci ateşkesi ihlal etmekle kalmayıp tüm dünyanın gözü önünde sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekibi canlı yayında - Ermenistan cephe hattından son gelişmeleri aktarırken bomba sesleri duyuldu ve Terter'den dumanlar yükseldi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan Terter, Ağdam ve Garanboy'a saldırı düzenleyip sivilleri hedef alıyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri Terter'den aktardı.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

Azerbaycan televizyonunda çalışan basın mensubu A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

BÜTÜN DÜNYA BUNU BİLMELİ

Bölgedeki gelişmeleri takip eden Azerbaycanlı basın mensubu Kamil, "Bütün dünya artık bunu bilmeli. Ermenistan öz barbarlığını vahşiliğini faşistliğini burada gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

O anlarda canlı yayında bombardıman sesleri duyuldu.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef alarak Terter'e grad füzesiyle saldırdı.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

Ermenistan'ın füzelerle vurduğu Terter'den dumanlar yükseldi.

Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

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Son dakika: A Haber canlı yayınında bombardıman sesleri! İşgalci Ermenistan Terter'de sivilleri hedef alıyor

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