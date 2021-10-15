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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması: Aslan payı eğitime

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Giriş: 15.10.2021 11:35
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 bütçemizin 15,6'sını bütçenin aslan payını eğitime ayırıyoruz. MEB'in yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 15,2 milyar TL'ye yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.
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