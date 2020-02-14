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14.02.2020

CHP'li Özgür Özel'in hakaret ettiği işçiler A Haber'e konuştu |Video

CHP'li Özgür Özel, CHP'li belediyelerden atılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret etti. CHP'li vekilin hakaretine uğrayan işçiler A Haber'e konuştu. İşten çıkarılan bir vatandaş, "Bu milletvekilinden utanıyorum. Ben 4 çocuk babasıyım kardeşim sen bana nasıl 'asalak' dersin? Hiç mi utanmıyorsun sen milletvekilisin sen bizim sırtımızdan ekmek kazanıyorsun. Sen bana 'asalak' diyemezsin." diyerek tepki gösterdi
CHPli Özel işçilere asalak diyerek hakaret etti CHP'Lİ ÖZEL İŞÇİLERE "ASALAK" DİYEREK HAKARET ETTİ
İşçilerden kendilerine hakaret eden CHPli Özgür Özel’e tepki: Sende hiç vicdan yok mu? İŞÇİLERDEN KENDİLERİNE HAKARET EDEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: SENDE HİÇ VİCDAN YOK MU?
Kovdukları işçilere hakaret eden CHPli Özgür Özele HAK İş Başkanı Arslandan cevap KOVDUKLARI İŞÇİLERE HAKARET EDEN CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'E HAK İŞ BAŞKANI ARSLAN'DAN CEVAP

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CHP'li Özel işçilere "asalak" diyerek hakaret etti
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