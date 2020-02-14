CHP'li Özgür Özel'in hakaret ettiği işçiler A Haber'e konuştu |Video

CHP'li Özgür Özel, CHP'li belediyelerden atılan işçilere 'asalak' diyerek hakaret etti. CHP'li vekilin hakaretine uğrayan işçiler A Haber'e konuştu. İşten çıkarılan bir vatandaş, "Bu milletvekilinden utanıyorum. Ben 4 çocuk babasıyım kardeşim sen bana nasıl 'asalak' dersin? Hiç mi utanmıyorsun sen milletvekilisin sen bizim sırtımızdan ekmek kazanıyorsun. Sen bana 'asalak' diyemezsin." diyerek tepki gösterdi