İşçilerden kendilerine hakaret eden CHP'li Özgür Özel’e tepki: Sende hiç vicdan yok mu?

CHP’li belediyeler tarafından işten atılan ve ekmeklerinden edilen işçiler kendilerine "Bankamatik asalakları" diye hakaret eden CHP’li Özgür Özel’e tepki gösterdi. İşçiler, "Hiç mi vicdanı yok? Biz emekçiyiz." İfadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan işçilere yönelik skandal sözler sarf etti. Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde bir işçinin bile işten çıkarılmayacağına yönelik 'namus sözü' verdiğini, buna rağmen CHP'li belediyelerde şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 300 işçinin ekmeğinden olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine CHP'li Özel, CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımını görmezden gelerek, "Ayda bir kere bankamatiğe gidip, belediyeyle kurduğu ilişkinin kendisi sadece maaş çekmek olan asalakları kovduk" dedi.

CHP'nin mağdur ettiği işçiler, Özel'in hakaretine tepki gösterdi. İstanbul, Adana, antalya ve İzmir'de CHP'li belediyelerin işten atığı işçiler şunları söyledi:

Erdoğan Candik (İstanbul): Bir siyasetçinin, işten haksız yere ve asılsız iddialarla çıkartılan işçilere 'asalak' demesini kınıyorum. Biz ne bankamatikçiyiz, ne de asalağız. İsterse eğer, ne şartlar altında çalıştığımızı gösteren belgeleri önlerine sereriz.

Ali Demir (İstanbul): Bize zamanında 'bankamatikçi, trol, hırsız' gibi yakıştırmalar yaptılar. 174 gün oldu CHP'li biri çıkıp da hal hatır sormadı. Çıkartılan işçilerle alakalı bir soru gelince de 'aslak, bankamatiçi' diye yaftalıyorlar. Emek verdik, emeğimizin karşılığı nankörlük oldu.

Önder Ataç (İstanbul): Bu çirkin sözle çapını belli etmiş oldu. Tek işi boş konuşup algı oluşturmak isteyen bir kişinin bizim hakkımızda bu şekilde bir söz söylemesi şaşırtmadı. Onu dikkate almıyoruz ancak temsil ettiği partiyi rezil etti.





Abdurrahman Türk (İstanbul): Bu sözü kendilerine iade ediyoruz. Sözlerini tutmayan ve çalışan işçileri işten atarak üzerine hakaret edenlerin karakter ve namus kavramları olmadığını görüyoruz. Hakkını arayan işçilere hakaret değil, iş haklarını versinler.

Suat Keser (İstanbul): Biz ekmeğimizin peşindeyiz, rant peşinde değiliz. Biz orada haksız yere atıldığımız işe dönüş için karda kışta soğukta sıcakta haklı davamızı sürdürmek için oradayız. Ailemde sağlık sorunları olan ve eve tek ekmek götüren insan olarak bir mesajla işten atılan insanım. Namus sözü verilerek bizleri işlerimize döndüreceklerini söyleyenler de bu sözlerini unuttu.

Abdurrahman Atılmaz (Antalya): Biz evimize ekmek getirmek için sabah akşam dişimizi tırnağımıza takarak çalışırken, böyle ağır ithamlar inanılır değil. Binlerce işçinin vebalini aldılar.





Derya Sönmez (Adana): Ben işsiz kalınca çocuğunu devlete emanet etmiş engelli bir anneyim. Herkes kendine yakışanı konuşur. Sözlerini aynen kendisine iade ediyorum.

Mesut Kalay (Antalya): Mobinglerle bizi yıldırdılar. Kötü söz sahibine aittir. Bu sözleri söyleyen zihniyeti kınıyorum. El insaf.

Yaşar Halavurt (İzmir): Kış günlerinde beş kuruşsuz kapının önüne koyulan biz iken bir de asalak yakıştırmasına bir anlam veremiyoruz. İşimizden ettiniz bari alay etmeyin.

Murat Omaç (İzmir): Özgür Özel'in tuzu kuru. Aldığı para belli. Güzel paralar kazanıyor. Ama bizim gibi gariban çalışanları görmemezlikten gelmesi ayrı. Bizi tanımadan nasıl böyle bir yorum yapabilir.

Engin Şensöz (İzmir): Kılıçdaroğlu suçsuz günahsız kimsenin işten çıkarılmayacağını söyledi. Ama büyük yalanmış. Şimdi de işten kovulanlara asalak diyebiliyorlar. Gerçek yüzlerini görmüş olduk.



ZULMÜ GÖRMEDİ

Kendisi 25 bin lira maaşı alıp güllük gülistanlık hayat sürerken asgari ücretle çalışan işçilere yapılan kıyımı pişkince savunan CHP'li Özgür Özel, CHP'li belediyelerde işçilere yönelik zulmü görmezden geldi. CHP'li belediyelerde sendikadan istifaya zorlanan işçi sayısı 28 bin 512'e, işten atılanların sayısı 6 bin 330'a, sürgün edilen işçi sayısı ise 350'e ulaştı.