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14.02.2020
Kovdukları işçilere hakaret eden CHP'li Özgür Özel'e HAK İş Başkanı Arslan'dan cevap
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, belediyelerden attıkları işçilere bir de hakaret etti. Yüzü dahi kızarmayan CHP vekili Özel, partisinin ekmek parası için çalışan işçileri kovmasının ardından emekçilere "asalak" dedi. İşlerinden kovulan işçiler için hakaretler savuran CHP'li Özel, "Namuslarıyla çalışmıyorlar, banka memurları ve asalaklar" ifadelerini kullandı. Özel'e en sert cevaplardan birini veren de HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan oldu. İşte Arslan'ın A Haber'de yaptığı açıklamalar.
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