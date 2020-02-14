CHP'li Özel işçilere "asalak" diyerek hakaret etti

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan işçilere yönelik skandal sözler sarf etti. CHP'li Özel, kendi partisine ait belediyelerdeki işçi kıyımını görmezden gelerek, İBB'de işlerinden hiçbir gerekçe gösterilmeden kovulan işçiler için "ayda bir kere bankamatiğe gidip, belediyeyle kurduğu ilişkinin kendisi sadece maaş çekmek olan asalakları kovduk" dedi.