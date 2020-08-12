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Son dakika: CHP'li belediyede zamlar art arda geliyor! Okul ücretlerinde çifte standart

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Giriş: 12.08.2020 15:41
Güncelleme:12.08.2020 15:52
Son dakika haberi... CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZELMAN anaokullarında zam tartışması yaşanıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, aktardı. Yeni Asır Gazetesi haber müdürü Erhan Gülenç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN anaokullarında zam tartışması yaşanıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, aktardı. Yeni Asır Gazetesi haber müdürü Erhan Gülenç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Gülenç, "Çünkü mali anlamda iyi yönetilmediği için bu kadar zam yapıyor. Faturası halka çıkarılıyor. Dün suya gelen zam vardı yüzde11,76 ki yıllık olarak hesaplandığında yüzde 38,1'e tekabül ediyor." dedi.

Konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Gülenç, "Belediye'nin İZELMAN şirketine bağlı anaokullarında hem vatandaşların hem de belediye personelinin çocukları eğitim görüyor ücret karşılığında. Bu sene Tunç Soyer dedi ki ben Büyükşehir personeline indirim veririm ama ilçe belediye personeli bana ait değildir ve onlara daha fazla zam yapacağım dedi ve ilçe belediye personeline yüzde 78,8 zam yaptı. O da 930 TL'ye denk geliyor." ifadelerini kullandı.

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