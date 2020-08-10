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Son dakika: CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin plaka kararına tepki! Tunç Soyer'e istifa çağrısı

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Giriş: 10.08.2020 10:42
Güncelleme:10.08.2020 10:57
Son dakika haberi... CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi bazı ticari araçlara geçici süreyle S plaka yetkisi verdi. Duruma tepki gösteren servisçiler yolu kapatarak eylem yaptılar. Bir vatandaş "Bizim vergilerimizle orada oturup da o makamdan kuş bakışı mı bakacaksınız bize Sayın Tunç Soyer? Sayın yetkililer kendinizi ne sanıyorsunuz?" sözleriyle Tunç Soyer'e seslenerek istifa çağrısı yaptı. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, canlı yayında aktardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bazı ticari araçlara geçici süreyle S plaka yetkisi verdi. Duruma tepki gösteren servisçiler yolu kapatarak eylem yaptılar. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, canlı yayında aktardı.

Servisçiler İzmir'de yolu trafiğe kapatarak İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptılar. Öfkeli vatandaşlar "İhaleye hayır, plakaya hayır" diye slogan attı.

TUNÇ SOYER'E İSTİFA ÇAĞRISI

Bir vatandaş "Bizim vergilerimizle orada oturup da o makamdan kuş bakışı mı bakacaksınız bize Sayın Tunç Soyer? Sayın yetkililer kendinizi ne sanıyorsunuz? Nereye kadar bu haksızlık?" ifadelerini kullanarak CHP'li İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e istifa çağrısı yaptı.

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