İzmir'in Seferihisar ilçesi Turgut Köyü’nde içler acısı bir durum çekilen video ile gündeme bomba gibi düştü. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın da konuya duyarlılık göstermesi ile CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşın sağlığını hiçe sayan hizmet anlayışı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Vatandaşa ve çevreye duyarsızlığı ile sosyal medyada sıkça gündem olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine baltayı taşa vurdu.



AK Parti MKYK Üyesi, İzmir Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mahmut Atilla Kaya'nın konuya duyarlılık göstermesi ile CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nin hizmet anlayışı bir kez daha deşifre oldu.

HALKIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE!

Kaya, "Burası, Seferihisar Turgut Mahallesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta bahçesine 100 metre mesafedeyiz. Açıkta akan kanalizasyon halk sağlığını tehdit ediyor, tarım arazilerinin içine zehir boşalıyor." ifadeleriyle skandalı paylaştığı video ile gözler önüne serdi.

Atilla Kaya, "İşte 21. yüzyılda CHP'nin ve Tunç Soyer'in belediyecilik vizyonu!" sözleriyle CHP'nin yöneticilik bakış açısına sert sözlerle yüklendi.





DURUM BİLDİRİLDİ ANCAK YÖNETİM DUYARSIZ!



Videodaki görüntülerde; köyün tuvaletlerinden gelen pis suların doğayı ve insanı tehlikeye attığını gözler önüne seren vatandaş, olayın vahametini yetkililere bildirmelerine rağmen yöneticilerin duyarsız tavırlarına sitem etti.







İZMİR KÖRFEZİ'NE KANALİZASYON POMPALANIYOR



İzmir'deki bu korkutucu durum bununla da sınır değil. Öte yandan 5 milyona yakın İzmirlinin başı Körfez'deki kanalizasyon sorunuyla da büyük dertte!

A Haber'in daha önce de sık sık gündeme getirdiği İzmir Körfezi'ne de kanalizasyon pompalanıyor.

İzmir'deki kötü kokunun sebebi kanalizasyon İzmirli vatandaşları isyan ettirmişti.