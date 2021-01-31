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Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

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Giriş: 31.01.2021 12:25
Güncelleme:31.01.2021 13:00
Son dakika haberi... CHP'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? Millet İttifakı'nda neler olacak? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... CHP'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? Millet İttifakı'nda neler olacak? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: CHPde istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak SON DAKİKA: CHP'DE İSTİFALAR SÜRECEK Mİ? CANLI YAYINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR: DALGA DALGA YAYILACAK! İTTİFAKTA HDP İLE BAŞ BAŞA KALACAK
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