Son dakika haberi... CHP'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? Millet İttifakı'nda neler olacak? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... CHP'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? Millet İttifakı'nda neler olacak? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.