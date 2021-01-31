Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak
Son dakika haberi... CHP'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? Millet İttifakı'nda neler olacak? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika haberi... CHP'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? Millet İttifakı'nda neler olacak? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"CHP YÖNETİMİ DE BİLİYOR"
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Bu istifalar sürpriz değildi bekleniyordu. CHP içerisindeki huzursuzluk uzun zamandır devam ediyor. Sadece bu 3 milletvekiliyle sınırlı olmadığını CHP yönetimi de biliyor. Teşkilatları da uyarmaya çalışan bir yaklaşımları var ikna etmeye çalışıyorlar ikna odaları kurulacak diye düşünüyorum.
"DALGA DALGA YAYILACAK"
Gerçekten bir sarsıntı yaşıyor. Geçmişten bugüne kadar inanılmaz bir sayıya ulaştı bu dalga dalga örgüte de yayılacaktır. Önümüzdeki süreçte parti meclisi içerisinden, milletvekillerinden, il başkanlıklarından, ilçe başkanlıklarından, belediye meclis üyelerinden hatta belediye başkanlarından ciddi bir istifa süreci başlayabilir. Bu CHP'nin geldiği noktayı gösteriyor. CHP adım adım 2010'dan bu yana Kemal Bey tarafından farklı bir yapıya döndürüldü.
İSTİFALARIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİ
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar: Adım adım bugünlere gelindi. Bir süredir zaten baskılayarak ve çeşitli hamlelerle bu istifaların önüne geçilmişti. CHP'de kazan kaynadı kaynadı artık o kazanın gücü o basıncı tutmaya yetmedi.
SESSİZCE İZLEYEN BİR GRUP VAR
Bu 3 istifa zaten bekleniyordu. Bunların hiçbirisi sürpriz değil ama partide 40 kişilik bir grup var sessizce izliyor bütün bu olanları. O grup sessizce izliyor şu an sessiz. Benim elimdeki bilgilere göre bu 3 milletvekiliyle birlikte 9 kişi daha var. Önümüzdeki günlerde gerçekten CHP'yi zorlu günler bekliyor.
İTTİFAKTA HDP İLE BAŞ BAŞA KALACAK
Galiba CHP, HDP ile baş başa kalacak. CHP Millet İttifakı'nda da yalnızlaşacağını görüyoruz.