SESSİZCE İZLEYEN BİR GRUP VAR

Bu 3 istifa zaten bekleniyordu. Bunların hiçbirisi sürpriz değil ama partide 40 kişilik bir grup var sessizce izliyor bütün bu olanları. O grup sessizce izliyor şu an sessiz. Benim elimdeki bilgilere göre bu 3 milletvekiliyle birlikte 9 kişi daha var. Önümüzdeki günlerde gerçekten CHP'yi zorlu günler bekliyor.