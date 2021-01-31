31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

Son dakika haberi... 'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? 'nda neler olacak? yazarı ve Ankara Temsilcisi canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
ABONE OL
Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

Son dakika haberi... CHP'de kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. Peki CHP'de istifalar devam edecek mi? Millet İttifakı'nda neler olacak? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

"CHP YÖNETİMİ DE BİLİYOR"

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Bu istifalar sürpriz değildi bekleniyordu. CHP içerisindeki huzursuzluk uzun zamandır devam ediyor. Sadece bu 3 milletvekiliyle sınırlı olmadığını CHP yönetimi de biliyor. Teşkilatları da uyarmaya çalışan bir yaklaşımları var ikna etmeye çalışıyorlar ikna odaları kurulacak diye düşünüyorum.

Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

"DALGA DALGA YAYILACAK"

Gerçekten bir sarsıntı yaşıyor. Geçmişten bugüne kadar inanılmaz bir sayıya ulaştı bu dalga dalga örgüte de yayılacaktır. Önümüzdeki süreçte parti meclisi içerisinden, milletvekillerinden, il başkanlıklarından, ilçe başkanlıklarından, belediye meclis üyelerinden hatta belediye başkanlarından ciddi bir istifa süreci başlayabilir. Bu CHP'nin geldiği noktayı gösteriyor. CHP adım adım 2010'dan bu yana Kemal Bey tarafından farklı bir yapıya döndürüldü.

Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

İSTİFALARIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİ

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar: Adım adım bugünlere gelindi. Bir süredir zaten baskılayarak ve çeşitli hamlelerle bu istifaların önüne geçilmişti. CHP'de kazan kaynadı kaynadı artık o kazanın gücü o basıncı tutmaya yetmedi.

Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

SESSİZCE İZLEYEN BİR GRUP VAR

Bu 3 istifa zaten bekleniyordu. Bunların hiçbirisi sürpriz değil ama partide 40 kişilik bir grup var sessizce izliyor bütün bu olanları. O grup sessizce izliyor şu an sessiz. Benim elimdeki bilgilere göre bu 3 milletvekiliyle birlikte 9 kişi daha var. Önümüzdeki günlerde gerçekten CHP'yi zorlu günler bekliyor.

Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

İTTİFAKTA HDP İLE BAŞ BAŞA KALACAK

Galiba CHP, HDP ile baş başa kalacak. CHP Millet İttifakı'nda da yalnızlaşacağını görüyoruz.

Son dakika: CHP'de istifalar sürecek mi? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Dalga dalga yayılacak! İttifakta HDP ile baş başa kalacak

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA