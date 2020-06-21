Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyaset yeniden yapılandırılacak” açıklaması ne anlama geliyor? |Video

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Siyaset yeniden yapılandırılacak” açıklaması ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama ile ne demek istedi? Amaç nedir? Nasıl bir yapılandırma? Türk siyasetine yeni bir müdahale mi? Dizayn hamlesi mi? Kimler neden siyaseti dizayn etmek istiyor? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve siyaset bilimci Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyaset yeniden yapılandırılacak" açıklaması ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama ile ne demek istedi? Amaç nedir? Nasıl bir yapılandırma? Türk siyasetine yeni bir müdahale mi? Dizayn hamlesi mi? Kimler neden siyaseti dizayn etmek istiyor? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve siyaset bilimci Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamaların satır başları;

CHP: BİZ İKTİDARIN DÜŞMESİNİ BEKLEYEMEYİZ

Siyaset bilimci Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz: Dikkat ederseniz haber akışınızda dış politikadaki önemli gelişmeleri verdiniz. İşte bütün açıklamalar bu dış politikadaki kritik dönemeçlerde gerçekleşiyor CHP tarafından.. Bunun yanı sıra pandeminin dünya siyasetinde ilginç etkileri var. Dünyadaki birçok ülkede belirli muhalif alanların ve belirli odakların seçilmiş temsilcilere liderlere karşı genel bir hareketlenme görüyoruz. Pandeminin dünya siyasetini değiştireceğine dair bir algı yaratıldı. Bu dalganın etkileri ne olacak diye bir hareketlenme bar. CHP de şu anda 2023'e giderken seçimi öne aldırma veya seçim dışı bazı yöntemleri konuşmaya başladı. Çok yakın saatlerde dün gece Aytuğ Atıcı, CHP Genel başkan yardımcısı çok açıkça kitleleri sokağa davet etti. Biz iktidarın düşmesini bekleyemeyiz. Sokağa dönmeliyiz sokağı hareketlendirmeliyiz mealinde özellikle bu günlerde çok ilginç bir çıkış.

BAKANLAR HEDEF ALINDI

Dışarıdaki harekatlarda da ilginç olan Türkiye Cumhuriyetinin bakanları ele alındı. Libya'daki fotoğrafta Maliye ve Hazine Bakanımızın olması, Irak'taki harekatta da Savunma Bakanımızın ve İçişleri Bakanımızın üst düzeyde iş birliği enteresan bir şekilde sokağa çağrı ve seçime müdahale seslerini CHP'den çıkmasına sebep oluyor. Bütün bunları dış politikaya bakış perspektifiyle birlikte değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. CHP özellikle Türkiye'nin başarılı olduğu anlarda böyle agresif çıkışlar yapıyor.

CHP'NİN HDP'YE ÇAĞRISI

Aslında CHP'nin yöneticilerinin bu çağrısı aslında bir yandan da HDP'ye dönüktür. "Siz çıkın" diyor "Siz sokakta bir şeyler yapın biz bunun siyasi zeminini dünya kamuoyuna sizi lanse edelim" diyor. Bir yandan da HDP tabanını da kışkırtma diye algılıyorum ben açıkçası bunu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GELİŞİ YENİDEN YAPILANDIRMA ÖRNEĞİ

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı: Türk siyaseti sürekli olarak yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor ama bunu yapanlar da genellikle içerdeki aktörler değil dışarıdaki aktörler. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi. Sayın Kılıçdaroğlu bu işleri iyi bilir çünkü kendi gelişinde de bu yeniden yapılandırma çalışmaları etkili olmuştu. Türkiye'nin ayağa kalkması ve dış politikada önemli adımlar atmasında dolayı Türkiye'ye dizgin vurmaya çalışıyorlar ve Türkiye'ye yeniden yapılandırma çalışmaları içerisindeler.

CHP VE HDP BİRLİKTE YOL YÜRÜMEK ZORUNDALAR

Önümüzdeki dönemde CHP ve HDP birlikte yol yürümek zorundalar öyle görülüyor. Her ikisinin de buna ihtiyacı var.