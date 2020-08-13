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Son dakika: CHP bölünüyor mu? Muharrem İnce'nin açıklamalarının şifreleri neler? A Haber'de flaş açıklama: El bombasının pimini çekti CHP'nin kucağına bıraktı

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Giriş: 13.08.2020 12:55
Güncelleme:13.08.2020 13:01
Son dakika haberi... Muharrem İnce günlerdir beklenen açıklamasını bugün yaptı. Peki İnce'nin açıklamalarının şifreleri neler? CHP bölünüyor mu? Muharrem İnce neler söyledi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrı ne olacak? İnce partiden ihraç edilir mi? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Muharrem İnce’nin açıklamalarını değerlendirdi.

Muharrem İnce günlerdir beklenen açıklamasını bugün yaptı. Peki İnce'nin açıklamalarının şifreleri neler? CHP bölünüyor mu? Muharrem İnce neler söyledi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olacak? İnce partiden ihraç edilir mi? Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ve Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi.

Son dakika: CHP bölünüyor mu? Muharrem İncenin açıklamalarının şifreleri neler? A Haberde flaş açıklama: El bombasının pimini çekti CHPnin kucağına bıraktı SON DAKİKA: CHP BÖLÜNÜYOR MU? MUHARREM İNCE'NİN AÇIKLAMALARININ ŞİFRELERİ NELER? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMA: EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ CHP'NİN KUCAĞINA BIRAKTI

İşte açıklamalardan satır başları;

İNCE'NİN PARTİLEŞMEYE GİTTİĞİ ÇOK AÇIK

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Muharrem İnce parti kurmayacağım diyor ama bin günlük bir harekete başlıyor satır aralarına baktığımızda parti kurmaktan farkı olmayan siyasi bir yürüyüşe çıkıyor işin doğrusu. Muharrem İnce'nin büyük ihtimalle partileşmeye gittiği çok açık. Konuşması beklenen bir konuşmaydı.

TÜRKİYE'NİN MESELELERİYLE İLGİLİ TEK KELİME ETMEDİ

Kendisi ile ilgili siyasi bir yolculuğa çıkarken ne Türkiye'nin ne Doğu Akdeniz'le ilgili ne Libya'yla ne AB ile yaşadığı süreçle ilgili tek bir kelime söylemiş değil. Bu açıklamaya baktığımızda ciddi bir eksiklik görüyorum. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili Kemal Bey'den veya CHP yönetiminden farklı bir siyasi yaklaşım ortaya koymuş değil.

İNCE'YE ÖNEMLİ RAKİPLER GELDİ

Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin: Muharrem İnce'yi bu harekete yönelten faktörler çok farklı. İnce CHP'nin genel başkan ve Cumhurbaşkanı adayıydı kendisini öyle konumlandırıyordu. Fakat yerel seçimden sonra İnce'ye önemli rakipler geldi. İki tane belediye başkanı burada öne çıkıyor Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi. İnce bir de CHP genel merkezinin kendisine partide siyaset yapma imkanı vermeyeceği gerçeğini de gördüğü için ve kafasında hep Cumhurbaşkanı adayı olma düşüncesi de bulunduğu için kendisine farklı bir yol açmaya çalışıyor.

İHRAÇ ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Ama şu önemlidir Muharrem İnce hala CHP içindeymiş gibi bu mücadeleyi sanki CHP içinde verecekmiş gibi bir görüntü sergilese de bence şu anda kendisini partiden ihraç ettirmeye çalışıyor. Kendi isteğiyle ayrılmış görüntüsü vermek yerine "Beni ihraç ettiler ben o yüzden bu yola çıktım"ın zemin taşlarını döşemeye çalışıyor.

EL BOMBASININ PİMİNİ ÇEKTİ CHP'NİN KUCAĞINA BIRAKTI

Muharrem İnce el bombasının pimini çekti CHP genel merkezinin kucağına bıraktı.

Son dakika: Muharrem İncenin açıklamaları ne ifade ediyor? Canlı yayında çarpıcı yorum: Kılıçdaroğlunun artık ayarı yok bu işin sonu... SON DAKİKA: MUHARREM İNCE'NİN AÇIKLAMALARI NE İFADE EDİYOR? CANLI YAYINDA ÇARPICI YORUM: KILIÇDAROĞLU'NUN ARTIK AYARI YOK BU İŞİN SONU...

Muharrem İnceden CHP ve Kemal Kılıçdaroğluna sert eleştiriler MUHARREM İNCE'DEN CHP VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİLER

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