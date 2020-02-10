Son dakika: Canlı yayında flaş sözler: Rejim resmen aklını kaybetmiş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejiminin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." açıklamasını yaptı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında yaptığı açıklamada, "Rejim resmen aklını kaybetmiş. Çünkü şu anda Türk ve Rus heyetleri iki günden beri İdlib'de gerginliğin önü nasıl alınabilir diye kıran kırana görüşmeler yaparken kartlar ve sözler diplomasideyken böyle bir saldırı düzenlemenin hiçbir mantıklı karşılığı yok. Akıllarını kaybetmişler." dedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

"REJİM AKLINI KAYBETMİŞ"

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konu ile ilgili açıklama yaptı. Akgün, "Rejim resmen aklını kaybetmiş. Çünkü şu anda Türk ve Rus heyetleri iki günden beri İdlib'de gerginliğin önü nasıl alınabilir diye kıran kıran görüşmeler yaparken, şu anda kartlar ve sözler diplomasideyken böyle bir saldırı düzenlemenin hiçbir mantıklı karşılığı yok. Akıllarını kaybetmişler. Yaklaşık bir hafta içerisinde 13 şehit verdik. Bu tablonun karşılığının olmaması mümkün değil. Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında misliyle cevap verildiği söyleniyor. An itibariyle orada askerlerimizin güvenliği yok. Buna Ruslar nasıl bir açıklama getirecekler bu çok önemli." ifadelerini kullandı.