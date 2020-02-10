10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
10.02.2020

Son dakika: Canlı yayında flaş sözler: Rejim resmen aklını kaybetmiş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejiminin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır." açıklamasını yaptı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında yaptığı açıklamada, "Rejim resmen aklını kaybetmiş. Çünkü şu anda Türk ve Rus heyetleri iki günden beri İdlib'de gerginliğin önü nasıl alınabilir diye kıran kırana görüşmeler yaparken kartlar ve sözler diplomasideyken böyle bir saldırı düzenlemenin hiçbir mantıklı karşılığı yok. Akıllarını kaybetmişler." dedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

"REJİM AKLINI KAYBETMİŞ"

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında konu ile ilgili açıklama yaptı. Akgün, "Rejim resmen aklını kaybetmiş. Çünkü şu anda Türk ve Rus heyetleri iki günden beri İdlib'de gerginliğin önü nasıl alınabilir diye kıran kıran görüşmeler yaparken, şu anda kartlar ve sözler diplomasideyken böyle bir saldırı düzenlemenin hiçbir mantıklı karşılığı yok. Akıllarını kaybetmişler. Yaklaşık bir hafta içerisinde 13 şehit verdik. Bu tablonun karşılığının olmaması mümkün değil. Zaten Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında misliyle cevap verildiği söyleniyor. An itibariyle orada askerlerimizin güvenliği yok. Buna Ruslar nasıl bir açıklama getirecekler bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Esad rejiminden İdlibde kalleş saldırı! MSB: 5 asker şehit oldu, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı SON DAKİKA: ESAD REJİMİNDEN İDLİB'DE KALLEŞ SALDIRI! MSB: 5 ASKER ŞEHİT OLDU, ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hain saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler
Hain saldırının yaşandığı İdlib kırsalından ilk görüntüler
İdlib'de kalleş saldırı! Erdoğan'dan kritik görüşme
İdlib'de kalleş saldırı! Erdoğan'dan kritik görüşme
TSK harekete geçebilir
TSK harekete geçebilir
Rejim resmen aklını kaybetmiş
"Rejim resmen aklını kaybetmiş"
Esad rejiminden alçak saldırı! Şehit ve yaralılarımız var
Esad rejiminden alçak saldırı! Şehit ve yaralılarımız var
İdlib'de acı haber 5 asker şehit oldu
İdlib'de acı haber 5 asker şehit oldu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kadir Şeker serbest kalacak mı? Canlı yayında Emine Bulut vurgusu...
Kadir Şeker serbest kalacak mı? Canlı yayında Emine Bulut vurgusu...
İşte Abdülhamid'in hapis hayatı yaşadığı odası
İşte Abdülhamid'in hapis hayatı yaşadığı odası
AK Partili 3 isim yaralanmıştı! Kaza kamerada
AK Partili 3 isim yaralanmıştı! Kaza kamerada
CHP'li belediyeden skandal uygulama!
CHP'li belediyeden skandal uygulama!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert tepki
Daha Fazla Video Göster